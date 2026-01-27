TEMAS DE HOY:
Boliviana secuestrada y torturada Caso Narcomaletas Exdiputada Laura Rojas

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Mazamorra destruye parte de la vía La Asunta–Chulumani por intensas lluvias

Las fuertes lluvias afectan el estado de las carreteras principalmente en el sector del norte paceño camino a Sud y Nor Yungas.

Juan Marcelo Gonzáles

27/01/2026 12:39

Foto: Corte de vía La Asunta - Chulumani (captura de video)
LA PAZ

Escuchar esta nota

Las fuertes lluvias continúan afectando el estado de las carreteras del norte paceño, principalmente en las rutas que conectan con Sud y Nor Yungas, generando cortes y restricciones al tránsito vehicular.

Este martes, un reporte en video evidenció que en el sector de El Villar, en la carretera que une La Asunta con Chulumani, una mazamorra se llevó al menos 80 metros de la plataforma vial, dejando la ruta intransitable.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) mantiene la restricción vehicular en la carretera Unduavi–Chulumani, donde se ejecutan trabajos de liberación de la vía tras un derrumbe en el sector Puente Villa.

Debido a esta situación, el tránsito permanece controlado mientras se evalúa la estabilidad del terreno.

Pasajeros y transportistas solicitaron la intervención inmediata de maquinaria pesada por parte de la Gobernación de La Paz y la ABC, con el fin de restablecer la circulación en los tramos afectados.

Recomendaciones policiales

La Policía recomendó a los conductores extrema precaución al transitar por las carreteras hacia el norte paceño, debido a la persistencia de lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a informarse antes de viajar y respetar las restricciones establecidas mientras continúan las labores de emergencia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD