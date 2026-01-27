Mazamorra destruye parte de la vía La Asunta–Chulumani por intensas lluvias

Las fuertes lluvias continúan afectando el estado de las carreteras del norte paceño, principalmente en las rutas que conectan con Sud y Nor Yungas, generando cortes y restricciones al tránsito vehicular.

Este martes, un reporte en video evidenció que en el sector de El Villar, en la carretera que une La Asunta con Chulumani, una mazamorra se llevó al menos 80 metros de la plataforma vial, dejando la ruta intransitable.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) mantiene la restricción vehicular en la carretera Unduavi–Chulumani, donde se ejecutan trabajos de liberación de la vía tras un derrumbe en el sector Puente Villa.

Debido a esta situación, el tránsito permanece controlado mientras se evalúa la estabilidad del terreno.

Pasajeros y transportistas solicitaron la intervención inmediata de maquinaria pesada por parte de la Gobernación de La Paz y la ABC, con el fin de restablecer la circulación en los tramos afectados.

Recomendaciones policiales

La Policía recomendó a los conductores extrema precaución al transitar por las carreteras hacia el norte paceño, debido a la persistencia de lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a informarse antes de viajar y respetar las restricciones establecidas mientras continúan las labores de emergencia.

