Atención conductores: estos son los tramos con cortes o desvíos en rutas nacionales, según la ABC

El reporte del 18 de enero señala tramos con tránsito restringido o desviado en siete departamentos. La ABC pide precaución.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 8:28

BACHEOS EN EL TRAMO COLOMI – LOCOTAL EN COCHABAMBA. Foto: ABC

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este domingo 18 de enero su reporte actualizado de transitabilidad, que incluye restricciones, desvíos y zonas en evaluación en diferentes tramos de la Red Vial Fundamental.

El informe abarca al menos ocho departamentos, con afectaciones por trabajos de mantenimiento, construcción o emergencias en la vía.

Principales tramos afectados

  • Cochabamba (Llave – Bombeo)
    Restricción vehicular especial. Se prohíbe circular en los horarios de corte de vía: de 07:00 a 11:30 y de 13:00 a 17:30.

  • Tarija (Palos Blancos – Villa Montes)
    Transitabilidad con desvíos por trabajos de mantenimiento. Desvío habilitado por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

  • La Paz (Patamanta – Huarina)
    Tránsito habilitado con desvíos. Se circula por un desvío con dos carriles habilitados.

  • La Paz (Unduavi – Chulumani)
    Restricción vehicular especial por trabajos de construcción. No se podrá circular de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00.

  • Beni (Santo Domingo – Monte Grande)
    Tramo en evaluación con tránsito restringido. Afectación en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

  • Santa Cruz (San Germán – Puente Ichilo)
    Transitabilidad con desvíos. Por daño en la alcantarilla, se debe circular por el desvío provisional.

  • Santa Cruz (Bermejo – La Angostura)
    Se ejecutan trabajos con maquinaria en el sector Choro Viejo para habilitar un solo carril.

  • Pando (Km 185 – El Porvenir)
    Transitabilidad con desvíos por construcción. Se recomienda circular con precaución.

Recomendaciones

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para mantener informada a la población.

Ante cualquier emergencia, se habilitó el número de WhatsApp 71219232, y el reporte actualizado puede consultarse en el sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

 

