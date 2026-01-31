“Voló y se golpeó la cabeza”: Motociclista se pasa luz roja y provoca choque en la doble vía La Guardia

Un accidente de tránsito se registró la noche del viernes en el tercer anillo de la doble vía La Guardia, Santa Cruz, donde una motocicleta colisionó contra un vehículo particular. El conductor de la moto resultó herido y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, la motocicleta habría cruzado el semáforo en luz roja, lo que impidió que el conductor del vehículo de cuatro ruedas pudiera evitar el impacto.

“El señor venía a alta velocidad. Lo acaban de llevar a una clínica. Supuestamente estaría en estado de alcoholismo, pero eso ya lo verán los doctores. Incluso no se quería hacer revisar”, señaló el conductor del motorizado involucrado.

El mismo conductor relató que se encontraba circulando con luz verde y acompañado de sus hijos al momento del hecho. “Se nos cruzó de golpe. No me dio tiempo ni de frenar. Fue todo muy rápido. Gracias a Dios, a nosotros no nos pasó nada”, afirmó.

Un testigo que se encontraba en la zona indicó que el motociclista salió despedido tras el impacto.

“La moto venía con exceso de velocidad. Cuando chocó, el piloto voló y cayó más adelante, donde se golpeó la cabeza”, contó. También aseguró que el conductor no llevaba el casco de seguridad colocado, sino en el brazo.

Las circunstancias exactas del hecho y el estado del motociclista serán confirmadas en un informe oficial que se espera por parte de las autoridades de Tránsito en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play