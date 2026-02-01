Bolivia amanece con clima variado en este inicio de mes: Lluvias en el occidente y nubosidad en el oriente

El SENAMHI pronostica una jornada de inestabilidad climática con tormentas eléctricas en siete de las nueve capitales del país.
01/02/2026 7:43
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico para las ciudades capitales este domingo 1 de febrero, destacando una jornada marcada por precipitaciones en el sector andino y cielos mayormente nublados en las tierras bajas.
Occidente: lluvias y tormentas eléctricas
Las ciudades del altiplano presentan un panorama húmedo, especialmente durante la tarde:
La Paz y El Alto: Ambas ciudades iniciaron el día con lluvias matutinas que se transformarán en tormentas eléctricas por la tarde. La Paz registrará una máxima de 20°C, mientras que El Alto se mantendrá más frío con una máxima de 15°C.
Oruro y Potosí: Se espera un cielo nuboso por la mañana, con mejoras temporales de sol hacia la tarde en Oruro (máxima de 20°C) y probables lluvias aisladas en Potosí (máxima de 21°C).
Valles y Sur: nubosidad predominante
Cochabamba: La "Ciudad Jardín" tendrá una jornada completamente nublada tanto en la mañana como en la tarde, con una temperatura máxima agradable de 24°C.
Sucre y Tarija: En Sucre se prevé una mañana con algo de sol, pero con tormentas eléctricas hacia la noche y una máxima de 24°C. Tarija, por su parte, experimentará tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche, manteniendo una máxima de 24°C.
Oriente y Amazonía: Calor y Humedad
El clima en las regiones bajas será caluroso, aunque no exento de inestabilidad:
Santa Cruz de la Sierra: Se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, con una temperatura máxima que alcanzará los 33°C.
Trinidad y Cobija: Ambas capitales del norte presentarán tormentas eléctricas durante la tarde. Trinidad registrará una máxima de 32°C, mientras que Cobija llegará a los 31°C.
El Senamhi recomienda a la población, especialmente en las zonas de La Paz, El Alto y Tarija, tomar las precauciones necesarias ante las posibles tormentas eléctricas y lluvias persistentes durante la jornada.
