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Policial

Siete uniformados son investigados por presunto favorecimiento al hijo de Luis Arce previo a su aprehensión

Inteligencia detectó que el sospechoso fue retenido y liberado en Río Seco 24 horas antes de la orden fiscal.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 19:08

Foto: Red Uno.

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Fue revelada una presunta irregularidad en la captura de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce. Siete agentes policiales están siendo procesados internamente por haber interceptado y posteriormente liberado al hijo del exmandatario un día antes de su detención oficial.

Los informes preliminares sitúan el incidente en la localidad de Río Seco, donde el sospechoso habría sido retenido por un grupo de efectivos que luego permitieron su libertad. No fue sino hasta el miércoles, tras un riguroso seguimiento de inteligencia en la zona de Equipetrol, de la capital cruceña, cuando se ejecutó finalmente la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

El proceso legal ha avanzado con rapidez pese al hermetismo del sindicado, quien se acogió al derecho constitucional del silencio durante su comparecencia ante el Ministerio Público.

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