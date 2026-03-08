Fuertes lluvias dejan calles inundadas y vehículos varados en Santa Cruz

La noche del sábado, intensas precipitaciones provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los barrios Sirari y Equipetrol. Las calles se llenaron de agua, dejando varios vehículos varados y obligando a la intervención de grúas para auxiliar a los automóviles afectados.

Vecinos del lugar relataron que la situación es recurrente. “Siempre se inunda aquí, normalmente pasa cuando son lluvias muy fuertes. Siempre son dos, tres, cuatro movilidades que se inundan acá”, comentó una residente.

Al menos seis vehículos quedaron detenidos en medio del agua, mientras otros vecinos expresaron su preocupación por los daños.

“Claro que sí, es un daño o perjuicio, no podemos salir, no podemos recibir visitas, hay una emergencia, no podemos porque se ahogan las movilidades”, agregó.

Los habitantes reclaman mayor control y limpieza en las calles para prevenir que estas inundaciones se repitan.

Mira la programación en Red Uno Play