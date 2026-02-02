Santa Cruz: Vecinos capturan y golpean a presuntos ladrones de garrafas

La indignación ciudadana frente a la delincuencia volvió a manifestarse de forma violenta. Vecinos del barrio Los Cusis 3, en la zona de la avenida Virgen de Luján, capturaron y propinaron una golpiza a un hombre y una mujer acusados de haber ingresado a robar en una vivienda cercana.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observó el momento en que la turba enardecida redujo a los presuntos antisociales. Los vecinos les amarraron las manos, los obligaron a sentarse en el suelo y les quitaron las prendas superiores antes de entregarlos a los efectivos policiales que llegaron al lugar.

"Con el barrio Los Cusis 3 no hay que meterse porque la gente es brava. La próxima los quemamos si vuelven", se escucha decir a una de las vecinas en el video.

El incidente que detonó la furia vecinal ocurrió en el barrio El Carmen 1. Según el relato de la víctima, el robo se registró el día anterior a las 17:15, cuando un sujeto ingresó a su domicilio y sustrajo garrafas de gas por encima de su cama mientras una cómplice vigilaba en la esquina.

Lo más alarmante para los afectados es que los sospechosos eran sus propios vecinos, quienes alquilaban una habitación a pocas casas de distancia y ya tendrían antecedentes similares.

La víctima expresó su frustración ante la posibilidad de que los aprehendidos sean liberados nuevamente por falta de pruebas, como habría ocurrido en ocasiones anteriores. Los acusados ya habrían sido detenidos antes y liberados a los pocos días. "Vamos a tener que dar nuestra justicia por mano propia si no hay justicia para uno", afirmó la propietaria afectada.

