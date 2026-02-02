TEMAS DE HOY:
Agresión Explotación sexual Feminicidio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Recuperan celulares y equipos de computación robados en operativo en el barrio Chino de Cochabamba

La Felcc aprehendió a una persona y arrestó a otras dos por la venta de equipos robados, varios de ellos ocultos con papel estañado.

Cristina Cotari

02/02/2026 8:30

Los equipos recuperados. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recuperaron 12 celulares y equipos de computación durante un operativo realizado en el barrio Chino de Cochabamba, donde además se logró la aprehensión de una persona y el arresto de otras dos, vinculadas a la comercialización de los equipos robados.

Según el informe oficial, en una primera intervención la Policía secuestró ocho teléfonos celulares, de los cuales seis tenían el IMEI modificado y dos se encuentran en proceso de investigación. Posteriormente, en una segunda intervención, se hallaron tres celulares iPhone, dos de ellos envueltos en papel estañado, presuntamente para evitar su rastreo.

 

 

 

Durante el procedimiento, una de las víctimas se presentó en el lugar y reconoció su celular, confirmando que el equipo había sido sustraído días antes. “Estaba en una cancha de fútbol con mi hija cuando me hurgaron el bolso y me sacaron el iPhone. Hoy lo encontré envuelto en papel aluminio”, relató el afectado.

Asimismo, la Felcc informó que se secuestró un equipo de computación, en el cual se halló un software especializado para eliminar patrones de seguridad, bloquear rastros y modificar el IMEI de los dispositivos, con el fin de comercializarlos como equipos de segunda mano.

El principal implicado sería el propietario de una caseta, quien fue aprehendido, mientras que otras dos personas quedaron arrestadas para fines investigativos. El caso continúa en investigación para determinar la participación de más personas y la procedencia de los equipos recuperados.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD