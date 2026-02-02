La Academia festeja a lo grande: así celebró Blooming su victoria en el clásico cruceño

Blooming se adueñó del primer clásico cruceño del 2026 y lo celebró como manda la historia. La Academia se impuso por 0-2 a Oriente Petrolero, este domingo, en el partido de ida del torneo de Verano, disputado en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

Tras el pitazo final, la alegría celeste se trasladó a los camerinos, donde los jugadores desataron una auténtica fiesta con cantos, saltos y abrazos, celebrando una victoria que refuerza la ilusión de su hinchada en este inicio de temporada.

El primer golpe llegó a los 34 minutos, gracias a una avivada del colombiano Anthony Vásquez, que madrugó al lateral refinero Marco Velasco. El delantero académico aprovechó un rebote tras una acción de Sebastián Álvarez, se acomodó con rapidez y definió de derecha entre las piernas del arquero Alejandro Torres para marcar el 0-1.

En el complemento, Blooming terminó de sellar la noche soñada. A los 76 minutos, el capitán Moisés Villarroel ejecutó con frialdad un penal y decretó el 0-2, apagando la reacción del Albiverde, que en esta ocasión ofició de local por un tema de recaudación.

La pena máxima fue sancionada tras una falta de Jhon Velasco sobre Vásquez en el ingreso al área. El juez central Luis Villarroel no dudó en cobrar el penal, que el capitán celeste transformó en gol para consolidar la fiesta académica.

