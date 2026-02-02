Alerta amarilla en La Paz: seis ríos bajo vigilancia tras intensa granizada

Una intensa granizada sorprendió la tarde de este domingo a la ciudad de La Paz alrededor de las 17:00. El fenómeno, que se prolongó por varios minutos y fue seguido de lluvias constantes, provocó el incremento del caudal de varios ríos y anegamientos en calles y avenidas, generando preocupación entre la población.

Tras el evento climático, la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV) informó que, a las 18:00, los principales afluentes de la ciudad alcanzaron nivel de alerta amarilla, lo que implica riesgo moderado.

Según el reporte oficial, los ríos bajo esta alerta son:

Choqueyapu

Orkhojahuira

Irpavi

Achumani

Huayñajahuira

La Paz

Todos permanecen bajo monitoreo constante, debido a la continuidad de las precipitaciones.

Asimismo, la Alcaldía advirtió a las 18:14 que persistía lluvia débil con periodos de intensidad moderada en todas las cuencas y macrodistritos de la ciudad, motivo por el cual se mantiene activa la vigilancia hidrológica preventiva.

El fenómeno no se limitó a la sede de Gobierno. En la ciudad de El Alto, vecinos reportaron a través de redes sociales acumulación de granizo y lluvias persistentes en distintos sectores, lo que también generó dificultades en la circulación vehicular.

Las autoridades municipales recomendaron a la población evitar acercarse a riberas de ríos, circular con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en los niveles de alerta.

