Voces que enamoran: Santa Cruz cierra el Gran Casting de Red Uno con éxito y emoción

El despliegue de talento musical tomó las instalaciones de Red Uno en Santa Cruz, donde cientos de aspirantes formaron filas desde la madrugada para ser escuchados. Tras recorrer con éxito La Paz y Cochabamba, la producción celebró la diversidad de estilos e interpretaciones que marcaron el cierre de esta gira de audiciones.

La expectativa se sintió entre los jóvenes, quienes oscilaban entre la seguridad, como afirmó un participante: "No tenemos nervios, nacimos para esto", y la natural ansiedad de otros.

Rosario Sandóval, productora del espacio, se mostró impactada por los resultados: “Estoy muy gratamente sorprendida; hay muchísimo talento en Santa Cruz y hay muchísimas personas esperando afuera”.

El jurado evaluó minuciosamente cada presentación, destacando que la gran mayoría de los postulantes logró avanzar a las siguientes etapas de la competencia. Tito Larenti, miembro del panel calificador, resumió el sentimiento del equipo mientras avanzaba la jornada: “Estamos muy contentos por la gente que se ha acercado, no solo por hoy en Santa Cruz, sino en todo el país”.

