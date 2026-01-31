Fiebre de talento en Santa Cruz: Cientos de jóvenes buscan la fama en el nuevo casting de Red Uno

La ciudad de Santa Cruz se convirtió hoy en el epicentro del talento nacional con la llegada de cientos de jóvenes a las puertas de Red Uno. Los aspirantes se congregaron masivamente entre las calles Fortín Toledo y Canadá, impulsados por la ilusión de integrar el nuevo programa de canto de la Red Naranja.

La determinación de los participantes fue evidente desde la noche anterior, cuando muchos instalaron campamentos improvisados para asegurar los primeros lugares en la fila.

El equipo de producción ha confirmado que la recepción de postulaciones se extenderá sin interrupciones hasta las 20:00 de hoy. Se espera que la afluencia de personas continúe aumentando durante la tarde, consolidando esta convocatoria como un rotundo éxito de asistencia.

