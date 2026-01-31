Invitan a la "Gran Pepinada" para reivindicar al personaje boliviano frente a la apropiación de Perú

La ciudad de La Paz se prepara para una explosión de alegría y reivindicación cultural este domingo 1 de febrero. Bajo la consigna de proteger la identidad de nuestro personaje paceño y boliviano, se realizó la invitación abierta a toda la población para participar en la "Gran Pepinada", un evento que busca sentar soberanía sobre uno de los personajes más icónicos del Carnaval Paceño.

La concentración iniciará en la Avenida Montes a las 10:00 horas, desde donde las comparsas y ciudadanos disfrazados descenderán por el centro paceño contagiando el espíritu festivo.

Este movimiento es una respuesta directa ante la reciente apropiación cultural por parte de Perú, reafirmando que el Pepino es una pieza fundamental y exclusiva de la historia de Bolivia.

Se espera que miles de "chorizos" y pepinos inunden las calles con sus globos, matracas y el tradicional saltito. La organización instó a los asistentes a portar con orgullo los colores y símbolos paceños para demostrar la vigencia y la fuerza de las tradiciones bolivianas.

