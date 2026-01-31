TEMAS DE HOY:
Caso maletas Violencia de género accidente de tránsito

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Invitan a la "Gran Pepinada" para reivindicar al personaje boliviano frente a la apropiación de Perú

Las comparsas paceñas convocan a la ciudadanía a una entrada masiva para reafirmar el origen boliviano del Pepino frente a los intentos de apropiación por parte de Perú.

Red Uno de Bolivia

30/01/2026 20:42

Foto: EFE
La Paz

Escuchar esta nota

La ciudad de La Paz se prepara para una explosión de alegría y reivindicación cultural este domingo 1 de febrero. Bajo la consigna de proteger la identidad de nuestro personaje paceño y boliviano, se realizó la invitación abierta a toda la población para participar en la "Gran Pepinada", un evento que busca sentar soberanía sobre uno de los personajes más icónicos del Carnaval Paceño.

La concentración iniciará en la Avenida Montes a las 10:00 horas, desde donde las comparsas y ciudadanos disfrazados descenderán por el centro paceño contagiando el espíritu festivo.

Este movimiento es una respuesta directa ante la reciente apropiación cultural por parte de Perú, reafirmando que el Pepino es una pieza fundamental y exclusiva de la historia de Bolivia.

Se espera que miles de "chorizos" y pepinos inunden las calles con sus globos, matracas y el tradicional saltito. La organización instó a los asistentes a portar con orgullo los colores y símbolos paceños para demostrar la vigencia y la fuerza de las tradiciones bolivianas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD