Desesperada búsqueda en Chuquisaca: Joven de 21 años es arrastrado por el río y piden ayuda para encontrarlo

Un clima de angustia y desesperación envuelve al municipio de Azurduy. El alcalde Griseldo Martínez lanzó un llamado urgente de auxilio al Gobierno Central y a la Gobernación de Chuquisaca para localizar a un joven de 21 años que fue arrastrado por la corriente del río San Antonio el pasado 28 de enero.

Según el relato de los testigos, el joven se encontraba pescando en la comunidad de El Duraznal alrededor de las 10:00 de la mañana. Un niño que lo acompañaba presenció el fatídico momento: al lanzar su malla de pesca, el joven fue arrastrado por la fuerza del agua hacia lo profundo del río, sin que pudiera salir a la superficie.

"Él ha visto cómo ha sido, ha botado la malla y se ha entrado con la malla más en la mano al agua. El chiquito vio cómo se lo llevaba el río", informó el alcalde Martínez en contacto con nuestro medio, confirmando que ya no quedan dudas sobre el trágico desenlace.

Una búsqueda sin descanso

Desde el momento de la desaparición, los familiares, provenientes de la comunidad de San Gregorio, junto con habitantes de La Hollada, se han movilizado por las riberas del río San Antonio. Muchos de ellos han pasado las últimas noches durmiendo a la intemperie a orillas del cauce con la esperanza de hallar algún rastro.

A pesar del esfuerzo local, las brigadas de rescate municipales se enfrentan a limitaciones técnicas. El tramo del río San Antonio ya ha sido recorrido en sus partes accesibles, pero la preocupación aumenta debido a la cercanía con el río Pilcomayo, hacia donde podría haber sido desplazado el cuerpo por la corriente.

Dada la complejidad del terreno y el tiempo transcurrido, el alcalde Griseldo Martínez solicitó la intervención del Viceministerio de Defensa Civil y de la Gobernación.

"La familia está sufriendo una desesperación total. Pedimos a las autoridades departamentales y nacionales que nos ayuden con equipos y personal especializado. Hay lugares inaccesibles donde nosotros no podemos ingresar", manifestó la autoridad municipal.

Hasta el cierre de esta edición, las comunidades de la zona se mantienen en alerta, mientras se espera la llegada de equipos de rescate con buzos o drones que permitan rastrear las áreas más peligrosas del río.

Mira la programación en Red Uno Play