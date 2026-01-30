Detención domiciliaria para pareja sorprendida con Bs 500.000 en Achacachi, La Paz

Un juez cautelar determinó detención domiciliaria y la presentación de garantes para un hombre y una mujer que fueron interceptados en posesión de 500,000 bolivianos sin respaldo legal. El operativo se realizó en la carretera que conecta La Paz con Oruro, a la altura del municipio de Achacachi, donde la policía detectó la millonaria suma durante una revisión de rutina.

Al momento de la requisa, los uniformados encontraron el dinero repartido en bolsas negras. El monto estaba fraccionado en billetes de corte de 200, 100, 50 y 20 bolivianos, lo que llamó la atención de las autoridades por la forma de transporte y la falta de documentación que acreditara su procedencia.

Tras la determinación del juez, la pareja deberá cumplir con el arresto en su domicilio y presentarse periódicamente ante la Fiscalía mientras se esclarecen los hechos.

Asimismo, se realizará un cruce de información bancaria para descartar legitimación de ganancias ilícitas y establecer con precisión el origen y destino final de los recursos.

