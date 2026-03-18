Mariaca aclara que inmueble precintado fue intervenido por otro caso antes de vincularse a Marset

El fiscal Mariaca, rompió el silencio sobre la desaparición de bienes muebles en el inmueble 1050, posteriormente vinculado a Sebastián Marset, y aseguró que el precintado de la vivienda no se originó por un caso de narcotráfico, sino por una investigación por asistencia familiar y tenencia de armas contra un tercero. La aclaración surge en medio de cuestionamientos y versiones sobre presuntas irregularidades en el manejo del inmueble.

“Se habla de que se han perdido cosas porque la fiscal tuvo que precintar… se perdieron diferentes bienes muebles, seguramente televisores, camas, sofás, living y otros”, señaló Mariaca, quien defendió que la fiscal actuó en cumplimiento de un requerimiento formal del policía asignado al caso.

La autoridad explicó que el proceso se originó el 21 de febrero de 2026 contra Rafael A.Q.H., quien tenía un mandamiento de apremio por una deuda de aproximadamente 34.000 bolivianos por asistencia familiar. En el operativo ejecutado por un efectivo del Batallón de Seguridad Física, se logró su aprehensión y durante la requisa se encontró en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Este hallazgo derivó en una investigación adicional por tenencia, porte y portación ilegal de armas en el marco de la Ley 400. El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, posteriormente imputado y enviado con detención preventiva por decisión de un juez cautelar.

En el desarrollo de este proceso, el análisis del teléfono celular del investigado permitió obtener información clave. A través de la georreferenciación, se identificó un inmueble ubicado en la avenida Mapaizo, doble vía a La Guardia, kilómetro 9, barrio 23 de Diciembre, casa número 1050, donde el imputado habría manipulado un arma de fuego.

A partir de estos indicios, el policía asignado al caso realizó tareas de inteligencia y presentó un informe fechado el 12 de marzo, antes de la captura de Marset, en el que solicitó formalmente el precintado del inmueble.

“¿Quién es el que viene y pide el precintado de dicho inmueble? El asignado al caso”, enfatizó Mariaca. En respuesta, la fiscal dio curso a la solicitud y ordenó el precintado, el cual se ejecutó el 14 de marzo con participación de la Policía Boliviana y personal de escena del crimen, dejando constancia mediante informes y registro fotográfico.

Mariaca subrayó que, en ese momento, se trataba de un “hecho aislado” que no tenía ninguna relación con el caso de Sebastián Marset. “No estoy hablando del caso Marset, estoy hablando de otro proceso que no tenía similitud con los hechos investigados en ese entonces”, puntualizó.

Sin embargo, investigaciones posteriores permitieron establecer que el inmueble sí tendría vínculos con la estructura del narcotraficante, lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre la desaparición de bienes dentro del domicilio y el “limbo” en la custodia tras el precintado.

En ese sentido, la autoridad informó que ya se logró identificar a la persona que presuntamente retiró los objetos del inmueble, y que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Mariaca también aclaró que el Ministerio Público no participó en el operativo de captura de Marset, ya que se trató de una acción ejecutada directamente por la Policía Boliviana. La Fiscalía, indicó, tomó conocimiento en horas de la madrugada y posteriormente se constituyó para iniciar las actuaciones correspondientes.

Respecto a los allanamientos realizados en el marco del caso, informó que se encontraron armas de fuego, vehículos e inmuebles, pero no se tiene registro de hallazgos de grandes sumas de dinero, como se ha especulado en redes sociales.

Asimismo, indicó que la apertura de cajas fuertes encontradas en algunos operativos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de bomberos o especialistas, y en presencia de autoridades competentes para garantizar la transparencia.

Sobre las críticas en torno a supuestos sobreseimientos o favorecimientos a familiares de Marset, Mariaca señaló que las decisiones responden a la valoración independiente de fiscales y jueces, en base al principio de objetividad. Añadió que algunas resoluciones están siendo revisadas en instancias jerárquicas.

Finalmente, reiteró que el Ministerio Público no actúa de manera arbitraria ni por iniciativa propia, sino en base a requerimientos formales dentro de procesos investigativos.

“No estamos jugando al gato ni al ratón, estamos dirigiendo una investigación”, afirmó, al tiempo de recalcar que cualquier ampliación de pesquisas contra nuevas personas o autoridades dependerá de la existencia de pruebas contundentes.

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