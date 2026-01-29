El ciudadano uruguayo: Pieza clave en la seguridad del "contrabando de divisas", según abogado penalista

El caso de las 'maletas' provenientes de Estados Unidos continúa sumando detenidos, pero las interrogantes sobre los autores intelectuales y el contenido real del cargamento parecen alejarse de una respuesta oficial. Para el abogado penalista Cristian Sánchez, la figura del uruguayo-estadounidense Gabriel Giuliano Leoni, quien ingresó al país junto a la exdiputada Laura Rojas, no es circunstancial, sino operativa.

Según el jurista, el papel de Giuliano Leoni fue el de un custodio de alto nivel dentro de una organización criminal sofisticada, cuya función principal era garantizar que el cargamento —que Sánchez presume eran divisas— llegara a manos de sus dueños.

El uruguayo-estadounidense Gabriel Giuliano Leoni

Un "escolta" que no volverá a Bolivia

Para Sánchez, la salida de Giuliano vía terrestre hacia Paraguay tras haber llegado en un lujoso vuelo chárter de $us 180.000 es una señal inequívoca de irregularidad. El abogado sostiene que el uruguayo no era el propietario del contenido, sino un eslabón de seguridad.

"Este señor, por supuesto, pienso yo que ha sido parte de la estructura de seguridad para permitir que el contrabando llegue a Bolivia y finalmente sea entregada a las personas que han provocado que el contrabando se fraccione", afirmó el jurista.

Sánchez es tajante al predecir que, dada la facilidad con la que abandonó el territorio nacional, Giuliano Leoni se convertirá en un fantasma para la justicia boliviana: "El hombre no sigue en el país y jamás también va a responder a las autoridades bolivianas. Este señor, al igual que el señor (Sebastián) Marset, nunca se va a presentar en el país".

La hipótesis de las divisas y el "raspado de olla"

El análisis del abogado descarta que el contenido de las maletas fuera mercancía convencional. Debido al costo del flete aéreo y el uso de influencias políticas, la única explicación lógica para Sánchez es el ingreso de dólares, un recurso escaso hoy en la economía boliviana.

"¿Qué se puede ingresar de Estados Unidos? Fundamentalmente divisas, en cuanto al volumen y al peso... es lo que se extraña en Bolivia, es por lo que necesitan los bolivianos tanto informales como formales", explicó.

Respecto a la participación de la exdiputada Laura Rojas, quien habría facilitado el ingreso mediante su estatus oficial, Sánchez calificó la acción como un aprovechamiento final de su cargo: "Pienso que este vuelo ha sido el último raspado de olla de su pasaporte... la última oportunidad que ha tenido de utilizar el pasaporte de forma espuria para ganarse unos dólares y financiar su campaña".

Desconfianza en la "Verdad Histórica"

A pesar de que el número de detenidos subió a cinco —incluyendo al representante legal de la empresa EBOSE y un socio del juez Hébert Zeballos—, el Dr. Sánchez se muestra escéptico sobre el desenlace del proceso. Denuncia que la investigación avanza de forma sesgada y que la información entregada por las autoridades es parcial.

El abogado advierte que las preguntas nucleares sobre el origen y los dueños de la carga no serán respondidas por falta de voluntad y tecnología forense. Además, lanzó una dura crítica al sistema: "Pienso yo que hasta el mismo juez Zeballos va a volver a su lugar de aquí a 6, 8 meses. Ha sucedido. Funcionarios públicos que han sido señalados... han vuelto finalmente a su trono".

Finalmente, el jurista lamentó que explicaciones "incoherentes" de funcionarios aduaneros —como el haber abandonado su puesto para comprar comida en el momento del desembarque— sean un "insulto a la inteligencia del pueblo boliviano", concluyendo que el país se encuentra "entregado al crimen organizado" debido a la fragilidad y corrupción del sistema judicial.

