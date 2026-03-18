Mientras los gobiernos de todo el mundo refuerzan sus límites territoriales con tecnología de punta y patrullajes constantes, un residente de cuatro patas en la provincia de Columbia Británica, Canadá, ha demostrado que las fronteras son, para él, simples sugerencias. Se trata de Louis (oficialmente Louis Vuitton), un gato que ha alcanzado el estatus de celebridad tras ser captado ignorando sistemáticamente las leyes de migración entre Canadá y Estados Unidos.

Louis reside en la ciudad de Surrey, justo en el límite con el estado de Washington. A pesar de que la zona está bajo la estricta vigilancia de agentes en vehículos todoterreno, helicópteros y cámaras de seguridad de alta resolución, el felino cruza con total naturalidad la pequeña zanja que separa a ambas naciones. Según testigos locales, ni los letreros que advierten "Ni se te ocurra cruzar" ni la presencia de la patrulla fronteriza parecen intimidar al intrépido animal.

Un experto en "contrabando" de presas

La dueña de Louis, Deb Tate, reveló con humor a la cadena CTV News que las actividades de su mascota van más allá de un simple paseo. El minino es un cazador excepcional que frecuentemente captura serpientes y ratones en suelo estadounidense para luego trasladarlos ilegalmente a territorio canadiense, donde los deposita en los umbrales de las casas vecinas. "Apuesto a que no declara sus mercancías en la aduana", comentó Tate entre risas, calificando la actitud de su gato como una "imprudencia ostentosa".

De Surrey para el mundo

La fama de Louis ha trascendido la comunidad local de Surrey, donde residentes como Bob Christy ya lo consideran un vecino ilustre que "saluda a todo el mundo" en sus viajes internacionales diarios. El fenómeno ha escalado a las redes sociales, donde usuarios de diversos países celebran la rebeldía del felino, quien curiosamente cumple años el 1 de julio, coincidiendo con el Día de Canadá.

A pesar de su estatus de "infractor reincidente", Louis no enfrenta cargos legales. Según los observadores, su secreto para evadir la justicia es simple: "Es porque tiene cuatro patas, no dos". Por ahora, la única fuerza capaz de hacer que este "agente libre" regrese a su país de origen no es la ley, sino el inconfundible sonido de una bolsa de snacks para gatos.

Mira la programación en Red Uno Play