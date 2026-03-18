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Policial

Gobierno no descarta traslado del hijo de Arce a La Paz

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, confirmó que la Policía ejecutó una orden judicial contra Marcelo Arce Mosqueira en la zona de Equipetrol.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 19:40

Foto: Luis Marcelo Arce, hijo del expresidente de Bolivia
Santa Cruz

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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, confirmó este martes la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, en la ciudad de Santa Cruz.

Según la autoridad, la Policía Boliviana dio cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la justicia, en el marco de un proceso en su contra. El operativo se realizó en un departamento ubicado en la zona de Equipetrol.

“La Policía boliviana ha dado cumplimiento a una orden de aprehensión contra el hijo del expresidente Luis Arce Catacora, quien fue ubicado en un departamento en la ciudad de Santa Cruz”, señaló Montaño.

El viceministro remarcó que la intervención policial responde al cumplimiento de disposiciones judiciales, en el marco de las atribuciones constitucionales de la institución.

Asimismo, indicó que no se descarta el traslado de Arce Mosqueira a la ciudad de La Paz, donde podría continuar el proceso investigativo bajo control de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el caso, mientras se espera información oficial sobre su situación jurídica y las próximas acciones dentro del proceso.

 

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