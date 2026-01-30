Frustran contrabando de combustible en la frontera con Brasil

La Policía encontró diez bidones plásticos de 20 litros cada uno, que contenían diésel presuntamente destinado al contrabando, que fue incautado de inmediato. El conductor fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Felcc.
30/01/2026 12:42
Un operativo conjunto permitió frustrar un caso de contrabando de combustible en la frontera con Brasil. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través de su Distrital Pando, evitó la salida ilegal de aproximadamente 200 litros de diésel hacia territorio brasileño.
Al proceder con la requisa del motorizado, la Policía encontró diez bidones plásticos de 20 litros cada uno, que contenían diésel presuntamente destinado al contrabando, que fue incautado de inmediato.
Desde la ANH informaron que los controles continuarán de manera permanente en puntos estratégicos del país, con el objetivo de frenar el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles y proteger la economía nacional.
