Policial

Frustran contrabando de combustible en la frontera con Brasil

La Policía encontró diez bidones plásticos de 20 litros cada uno, que contenían diésel presuntamente destinado al contrabando, que  fue incautado de inmediato. El conductor fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Felcc.

Cristina Cotari

30/01/2026 12:42

Foto referencial: ANH
Bolivia

Un operativo conjunto permitió frustrar un caso de contrabando de combustible en la frontera con Brasil. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través de su Distrital Pando, evitó la salida ilegal de aproximadamente 200 litros de diésel hacia territorio brasileño.

La intervención se realizó tras una alerta de la Central de Radio Patrullas 110, que activó un patrullaje policial en la zona fronteriza. Durante el control, los efectivos identificaron un vehículo blanco que circulaba a alta velocidad en dirección a la frontera y que además tenía vidrios polarizados, lo que despertó sospechas.

Al proceder con la requisa del motorizado, la Policía encontró diez bidones plásticos de 20 litros cada uno, que contenían diésel presuntamente destinado al contrabando, que  fue incautado de inmediato.

El conductor fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras que el vehículo quedó retenido como parte de la investigación. El caso se encuentra en manos del Ministerio Público.

Desde la ANH informaron que los controles continuarán de manera permanente en puntos estratégicos del país, con el objetivo de frenar el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles y proteger la economía nacional.

 

