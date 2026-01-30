TEMAS DE HOY:
Policial

Ministro de Hidrocarburos declarará como testigo en investigación por Senkata

Medinaceli deberá presentarse este lunes 2 de febrero en la Fiscalía de El Alto para aportar información sobre el caso Senkata.

Silvia Sanchez

30/01/2026 12:34

Citan al ministro de Hidrocarburos por presunto despacho de combustible mezclado con agua. Foto Ministerio de Hidrocarburos
La Paz, Bolivia

El Ministerio Público citó al ministro de Hidrocarburos, Sergio Mauricio Medinaceli, para prestar declaración informativa como testigo en el marco de una investigación penal sobre el presunto despacho de 15 cisternas con combustible mezclado con agua desde la planta de Senkata, administrada por YPFB Logística.

La citación fue emitida por el fiscal de materia Weimar Molina López, de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios. El proceso se inició de oficio contra Juan Luis Condori Chambí, supervisor de la planta de Senkata, por presunta comisión de delitos relacionados con incumplimiento de deberes y hechos conexos.

 

Según el documento fiscal, Medinaceli deberá presentarse el lunes 2 de febrero a las 9:00 en la Fiscalía Especializada, ubicada en la avenida Raúl Salmón N.º 130, tercer piso del edificio Illimani, en El Alto, con el fin de aportar información que ayude a esclarecer los hechos.

La citación aclara que la comparecencia del ministro será únicamente en calidad de testigo, sin implicación directa en la investigación como sospechoso.

 

