Interceptan cisterna que salió de la planta de Senkata; pretendían vender el combustible de manera ilegal

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó un operativo la madrugada de este viernes en la ciudad de El Alto y logró interceptar una cisterna que transportaba diésel y que presuntamente pretendía realizar la venta ilegal del combustible.

Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas: el chofer de la cisterna y otra persona que, a pocos metros del lugar, aguardaba con bidones para concretar la compra del producto.

El operativo estuvo liderado por la directora de la ANH, Margot Ayala, quien denunció la existencia de mafias organizadas dedicadas a la venta ilegal y masiva de combustibles. Según dijo la cisterna salió de la planta de Senkata.

“Vinimos, estábamos cerca de las puertas de Senkata, mirando lo que pasaba. Salió una primera cisterna, revisamos su hoja de ruta y todo estaba bien; pero la segunda cisterna tiene tres precintos de seguridad, cuando debería tener cuatro. Está llena de diésel y se paró en la esquina: iba a vender diésel”, afirmó Ayala.

Según la directora de la ANH, el camión observado no tenía hoja de ruta. Las autoridades ingresaron a la planta de Senkata para hacer las verificaciones correspondientes, pero lo más grave, dijo es que no existe registro de esa salida en la planta.

Ayala reiteró la presencia de mafias organizadas y la posible existencia de contrabando. Indicó que personal de la ANH y de YPFB formaría parte de estos operativos irregulares, por lo que deberán ser investigados. Señaló que también se revisará el destino de todas las cisternas.

El chofer habría manifestado que no sabía nada; sin embargo, el presunto comprador aseguró conocer al conductor de la cisterna e incluso sabía su nombre. Ambos fueron aprehendidos.

“Aquí hay indicios de corrupción y es contra eso que tenemos que pelear. Vine aquí para apoyar a Margot y ver lo que está pasando. Hay mecanismos legales para ejecutarlos ahora mismo”, manifestó por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

