“Pidió que nos cuidemos”: joven llamó a su familia antes de sufrir el accidente en la autopista La Paz – El Alto

El siniestro dejó diez heridos y al menos cuatro fallecidos. Entre las víctimas se encuentra Abigail, quien se debate entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva. Su padre, don Mario Quispe, relató a Red Uno con lágrimas en los ojos el duro momento que atraviesa su familia.

“Anoche mismo le operaron a mi hija, y después de la operación la llevaron directamente a terapia intensiva”, contó el padre, visiblemente afectado.

Según explicó, Abigail viajaba todos los días a la ciudad de La Paz para asistir a clases, ya que cursa el primer año de su carrera universitaria. La noche del accidente retornaba a su vivienda en El Alto. Minutos antes del siniestro, la joven llamó a su madre para avisar que ya se encontraba de subida y pidió que “se cuiden mucho”.

El padre señaló que los gastos médicos son abrumadores y que la cobertura del SOAT aún se encuentra en trámite. Sin embargo, advirtió que el seguro no alcanzará debido a la complejidad del cuadro de salud de su hija.

“Familias bolivianas, quisiera que me ayuden. Es doloroso. Recién hice operar a mi esposa por un accidente y ahora pasa esto. Los gastos son muy altos, por día los medicamentos llegan a 40.000 bolivianos”, lamentó don Mario.

Desesperado, pidió ayuda a la población para poder continuar con el tratamiento médico de Abigail, quien lucha por su vida.

Las personas que deseen colaborar con esta familia pueden hacerlo mediante el código QR habilitado por los padres de Abigail para recibir aportes voluntarios, o puede comunicarse con el número de celular 77231927.

