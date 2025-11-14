Otorgan detención domiciliaria a joven conductor involucrado en accidente en la autopista La Paz–El Alto

El joven de 18 años que conducía el camión involucrado en el accidente registrado la noche del martes 11 de noviembre en la autopista La Paz–El Alto recibió detención domiciliaria por un periodo de cuatro meses.

“Una vez que los heridos se recuperen, van a prestar su declaración informativa, conforme establece el cuaderno de investigaciones”, informó el fiscal de Delitos Contra la Integridad Personal, Rolando Muñoz.

Además de la detención domiciliaria, el conductor tuvo que presentar dos garantes personales, cada uno con una fianza de Bs 50.000. También se dispuso arraigo y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.

Muñoz señaló que al joven se le realizó la prueba de alcohotest, cuyo resultado dio cero grados alcohólicos, un elemento que fue considerado como atenuante para la aplicación de medidas menos estrictas.

