FFAA despliegan operativo para reforzar la lucha contra el contrabando en Desaguadero

En el marco de las Operaciones de Lucha Contra el Contrabando, las Fuerzas Armadas de Bolivia ejecutaron este viernes un amplio operativo de reconocimiento, vigilancia e interdicción en la frontera con Perú, con el objetivo de neutralizar a clanes contrabandistas que afectan de manera directa la economía nacional.

El despliegue, dirigido por la Fuerza de Tarea Conjunta ANDINO del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO LCC), se realizó en coordinación con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Regimiento de Caballería Mecanizada RCM-5 “Gral. Lanza”, la Primera Brigada Aérea, GADA 91, el Batallón de Infantería de Marina BIM-VI “Independencia”, y la compañía de drones del CIRTE “Sbtte. Gastón Velasco”.

En total, al menos 400 efectivos militares fueron desplegados en los sectores de Desaguadero – Lloko Lloko – Tambillo, zonas consideradas de alto riesgo por la presencia de redes que operan en actividades ilícitas vinculadas al contrabando.

El operativo se intensificó tras el fallecimiento del teniente Deivid Mamani López, asesinado el pasado martes en Lloko Lloko por grupos dedicados al contrabando mientras cumplía funciones en un puesto de control móvil. Su muerte generó una inmediata respuesta institucional orientada a reforzar el control fronterizo y garantizar condiciones seguras para el personal militar que cumple tareas de resguardo.

Asimismo, este despliegue coincide con el reciente nombramiento del nuevo Alto Mando Militar, cuya misión Según el mandato del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, está centrada en la defensa de la economía nacional y en la lucha directa contra las actividades ilícitas que afectan al país.

Mire el comunicado del Ministerio de Defensa:

