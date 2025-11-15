¡Pidieron perdón de rodillas! Ladrones fueron atrapados y castigados en Pojo, Cochabamba

Cinco presuntos ladrones fueron sorprendidos robando en una vivienda de Pojo y, antes de ser entregados a la Policía, los comunarios los obligaron a caminar de rodillas, pedir perdón y exhibir carteles con sus nombres como escarmiento público.
15/11/2025 10:59
Escuchar esta nota
Una madrugada de tensión se vivió este viernes en Pojo, donde comunarios capturaron a cinco presuntos ladrones —tres hombres y dos mujeres— acusados de ingresar a robar a un domicilio de la zona.
Según el reporte preliminar, los pobladores sorprendieron al grupo cuando intentaba cometer el ilícito y, en un acto de justicia comunitaria, los obligaron a caminar de rodillas por la vía pública mientras pedían perdón a la familia afectada. En videos que circularon entre los vecinos, se escucha a los acusados gritar “soy ratero” mientras sostenían carteles con sus nombres escritos.
Tras varios minutos de escarmiento, los comunarios entregaron a los cinco sospechosos a efectivos policiales, quienes llegaron al lugar para trasladarlos a dependencias de la institución del orden y abrir la investigación correspondiente.
Las autoridades informaron que más detalles del caso se darán a conocer en las próximas horas.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:00
12:30
14:00
15:30
17:00
10:00
12:00
12:30
14:00
15:30
17:00