¡Pidieron perdón de rodillas! Ladrones fueron atrapados y castigados en Pojo, Cochabamba

Una madrugada de tensión se vivió este viernes en Pojo, donde comunarios capturaron a cinco presuntos ladrones —tres hombres y dos mujeres— acusados de ingresar a robar a un domicilio de la zona.

Según el reporte preliminar, los pobladores sorprendieron al grupo cuando intentaba cometer el ilícito y, en un acto de justicia comunitaria, los obligaron a caminar de rodillas por la vía pública mientras pedían perdón a la familia afectada. En videos que circularon entre los vecinos, se escucha a los acusados gritar “soy ratero” mientras sostenían carteles con sus nombres escritos.

Tras varios minutos de escarmiento, los comunarios entregaron a los cinco sospechosos a efectivos policiales, quienes llegaron al lugar para trasladarlos a dependencias de la institución del orden y abrir la investigación correspondiente.

Las autoridades informaron que más detalles del caso se darán a conocer en las próximas horas.

