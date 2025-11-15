TEMAS DE HOY:
Ladrones atrapados accidente de tránsito Joven aprehendido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Pidieron perdón de rodillas! Ladrones fueron atrapados y castigados en Pojo, Cochabamba

Cinco presuntos ladrones fueron sorprendidos robando en una vivienda de Pojo y, antes de ser entregados a la Policía, los comunarios los obligaron a caminar de rodillas, pedir perdón y exhibir carteles con sus nombres como escarmiento público.

Ligia Portillo

15/11/2025 10:59

¡Pidieron perdón de rodillas! Ladrones fueron atrapados y castigados en Pojo, Cochabamba. Foto: Red Uno
Pojo, Cochabamba

Escuchar esta nota

Una madrugada de tensión se vivió este viernes en Pojo, donde comunarios capturaron a cinco presuntos ladrones —tres hombres y dos mujeres— acusados de ingresar a robar a un domicilio de la zona.

Según el reporte preliminar, los pobladores sorprendieron al grupo cuando intentaba cometer el ilícito y, en un acto de justicia comunitaria, los obligaron a caminar de rodillas por la vía pública mientras pedían perdón a la familia afectada. En videos que circularon entre los vecinos, se escucha a los acusados gritar “soy ratero” mientras sostenían carteles con sus nombres escritos.

Tras varios minutos de escarmiento, los comunarios entregaron a los cinco sospechosos a efectivos policiales, quienes llegaron al lugar para trasladarlos a dependencias de la institución del orden y abrir la investigación correspondiente.

Las autoridades informaron que más detalles del caso se darán a conocer en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD