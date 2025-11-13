“Lo mataron por negarse a liberar a un violador”, aseguró el abogado de la familia Cruz

El abogado Jhon Rioja, representante de la familia del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, reveló un dato clave en torno al crimen que ha conmocionado a Cochabamba: el juez fue asesinado por negarse a liberar a un preso acusado de violación contra una niña de cinco años.

“Su intención era que el juez libere a una persona que había abusado sexualmente de una niña de cinco años. No hay aquí ningún dinero de por medio, eso es mentira. El juez era honorable, por favor, para la sociedad boliviana”, declaró Rioja en entrevista con los medios.

El abogado precisó que el juez Cruz recibió dos llamadas en las que lo presionaban para ordenar la liberación del acusado. Ante su negativa, los responsables cumplieron las amenazas y planificaron su asesinato.

“Lo llamaron dos veces. Primero le ofrecieron dinero para liberar al violador. Él se negó. Luego le advirtieron: ‘Si no lo liberas, te vamos a quitar la vida a ti y a tu hijo’”, relató Rioja, quien recalcó que el crimen fue premeditado y no un ajuste de cuentas como algunas versiones insinuaron.

El representante legal de la familia también desmintió rotundamente que el juez Cruz tuviera algún vínculo con el narcotráfico o con grupos delictivos. “El doctor Cruz no estaba involucrado en ningún caso de narcotráfico. Era un juez correcto y profesional, su asesinato fue una venganza por no ceder a la corrupción”, sostuvo.

Rioja aseguró además que las investigaciones apuntan a Elvis Villarroel y Remberto López como autores intelectuales del crimen, y a Ariel Villarroel, hermano de Elvis, como uno de los autores materiales, actualmente prófugo junto a otras dos personas.

“En los allanamientos a las celdas de los acusados se hallaron tres celulares que evidencian llamadas y coordinaciones. También se encontró un cuaderno con hojas idénticas a las del mensaje dejado en el auto del juez, y la letra coincide con la de uno de los imputados”, explicó.

El abogado añadió que esas pruebas están siendo sometidas a pericias caligráficas y técnicas. “Son indicios, pero indicios muy fuertes. Con el avance de la investigación se confirmará la verdad histórica de los hechos”, señaló.

El juez Wilber Marcial Cruz Arancibia fue asesinado el 7 de noviembre, cuando sicarios en motocicleta lo interceptaron en la avenida D’Orbigni y lo acribillaron frente a su hijo de 18 años. El crimen generó indignación nacional y puso nuevamente en debate la falta de seguridad y protección para los administradores de justicia en Bolivia.

