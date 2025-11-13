“¿Dónde estuviste todo el día?”: Atacó brutalmente a su pareja con un sartén y un cuchillo

Un nuevo y alarmante caso de violencia de género sacude a la localidad bonaerense de Dock Sud, en Avellaneda (Argentina). Un hombre de 59 años fue detenido luego de atacar salvajemente a su pareja, a quien golpeó con un cuchillo y una sartén durante una discusión desatada por una presunta infidelidad.

Según la denuncia de la víctima —a la que accedió el portal Política del Sur—, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Estévez al 900. Al llegar al domicilio, la mujer fue recibida con un reproche del agresor: “¿Dónde estuviste todo el día?”, le gritó, antes de iniciar una violenta secuencia de ataques.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hombre empujó a la mujer al piso y comenzó a patearla repetidamente. Ella logró reincorporarse y correr hacia una habitación para refugiarse, pero él la persiguió, tomó un cuchillo de cocina y la golpeó con el mango de madera, provocándole una fractura en un brazo y múltiples cortes.

Lejos de detenerse, el agresor continuó la agresión y la atacó con una sartén, causándole heridas en el rostro y el cuerpo. Ensangrentada y en shock, la víctima consiguió escapar al patio y correr hasta una remisería cercana, donde pidió desesperadamente ayuda.

Posteriormente, se dirigió a la comisaría para denunciar lo ocurrido. En su testimonio, también advirtió que su pareja poseía un arma de fuego en la vivienda, lo que motivó un allanamiento ordenado por la UFI 2 y el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús.

Durante el operativo, la Policía secuestró varias armas blancas, aunque no halló el arma de fuego mencionada. El agresor quedó detenido y acusado por los delitos de “lesiones y amenazas”.

Mientras tanto, la víctima continúa recuperándose de las graves heridas sufridas en la violenta agresión, otro recordatorio del alarmante crecimiento de los casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires.

