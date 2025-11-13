¡Una pesadilla! Conductor atropelló a motociclistas, fue linchado y murió en un hospital (VIDEO)

Bogotá (Colombia) vivió momentos de caos durante la madrugada del miércoles cuando un conductor en camioneta embistió a varios motociclistas, provocando una persecución que terminó con su muerte a golpes por parte de los afectados.

Según el coronel Álvaro Mora, comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron al conductor, identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años, quien realizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la movilidad y la seguridad de los motociclistas.

Durante la persecución, un policía fue atropellado y resultó herido. Parra también se estrelló contra una caseta de comidas mientras intentaba escapar, y pese a que la policía disparó varias veces a las llantas de la camioneta para detenerlo, no logró impedir la tragedia.

Una vez alcanzado por los motociclistas, Parra fue golpeado hasta quedar gravemente herido. Fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció a causa de los “politraumatismos” sufridos, según informó el coronel Mora.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa revisando cámaras de seguridad para identificar a las personas que participaron en esta agresión colectiva y determinar las placas de las motocicletas involucradas.

Este hecho genera preocupación sobre la violencia colectiva y la seguridad en las calles de la capital colombiana, y pone en evidencia la tensión que puede desatarse cuando se combinan conductas temerarias y justicia por mano propia.

