“Nos lo mataron, ¡Queremos justicia!”: Salió a pasear con su perro y fue asesinado por policías

La tarde del martes, Erick Omar, un joven de 21 años, salió a pasear a su perro Cabo en la colonia 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza, y nunca regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado con múltiples lesiones en la calle Miguel Negrete, a menos de un kilómetro del lugar donde fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Vecinos compartieron videos que muestran a Erick siendo golpeado brutalmente por varios elementos policiacos, mientras su perro intentaba acercarse para defenderlo, sin éxito. Los clips se volvieron virales y hoy son evidencia clave en la investigación de su muerte.

“Lo esperábamos toda la noche… pero lo mataron”, lamenta su familia, que exige justicia y pide que se investigue a fondo a todos los responsables.

Tres policías fueron vinculados a proceso y el director del sector Congreso de la SSC fue destituido. Sin embargo, la familia de Erick asegura que la investigación no ha terminado, y sospecha de la participación de otros agentes.

Erick era padre de dos hijos, soñaba con ser futbolista y era conocido por su alegría y energía. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Dolores, acompañado por amigos, familiares y, por supuesto, su fiel perro Cabo. Durante el cortejo, se escucharon porras y canciones que recordaban su sonrisa y su carácter jovial.

Itzel Díaz, tía de Erick, relató con dolor los momentos de búsqueda y la indignación al ver los videos de la golpiza: “No queda confianza en las autoridades. Se supone que están para cuidarnos, no para matarnos. Queremos justicia hasta ver la sentencia de los policías y que todos los implicados paguen por lo que hicieron”.

El caso ha generado indignación ciudadana, recordando los riesgos del abuso policial y la impunidad. Erick Omar deja un vacío en su familia, que ahora clama justicia por su hijo y padre.

“No dejen salir solos a sus familiares, ni siquiera a pasear al perro. No sabemos si van a regresar… como le pasó a nuestro Erick”.

Mira la programación en Red Uno Play