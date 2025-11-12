Fiscalía de Milán investiga “safaris humanos” durante la guerra de Bosnia

La Fiscalía de Milán (Italia) abrió una investigación sobre los supuestos “safaris humanos” en Sarajevo durante la guerra de Bosnia (1992-1995), en los que civiles indefensos eran blanco de francotiradores. Según medios italianos, los participantes pagaban hasta 100.000 euros por estos macabros “tours”, con tarifas aún mayores si elegían como víctimas a niños.

La pesquisa está liderada por el fiscal Alessandro Gobbis, tras la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. “La documentación presentada incluye pruebas de que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas atrapadas bajo el sitio”, explicó Brigida.

Según la denuncia, estos “francotiradores de fin de semana” se apostaban en las colinas alrededor de la ciudad, disparando por mero ocio durante el prolongado asedio, que dejó miles de civiles bajo fuego constante de la artillería serbobosnia. “Estamos hablando de personas que viajaban para matar gente los fines de semana. Hablar de ‘safaris de la muerte’ da escalofríos”, añadió el abogado.

La investigación se basa en documentos y testimonios de soldados y servicios de inteligencia, sin revelar nombres, aunque se mencionan ciudadanos de Milán, Turín y Trieste, e incluso un empresario dueño de una clínica estética. Los vuelos se realizaban a través de la compañía serbia Aviogenex, con precios que oscilaban entre 80.000 y 100.000 euros.

Este no es un caso aislado: el documental “Sarajevo Safari” (2022) también denunciaba la participación de extranjeros, incluidos italianos, estadounidenses y rusos, en la “caza de civiles” durante el conflicto. La Fiscalía de Bosnia-Herzegovina abrió investigaciones tras la denuncia de la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito bajo investigación en Milán es homicidio múltiple con agravantes de motivos abyectos y crueldad, considerado imprescriptible. Este caso se suma al historial de crímenes de guerra en Bosnia, por los que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua a Radovan Karadzic y Ratko Mladic, responsables del sitio de Sarajevo donde murieron unos 6.000 civiles.

Mira la programación en Red Uno Play