‘Romeo Celestial’ habló sobre rumores de una “pelea” con los ‘Super Sexi Boys’

Entre canciones, risas y un toque celestial, Romeo Celestial —una de las figuras más queridas del grupo Súper Sexi Boys— sorprendió con una entrevista tan auténtica como emotiva. Lejos de los escenarios y las luces, el cantante contó que hoy combina su pasión por la música con su trabajo como transportista, sin perder jamás la chispa ni el cariño de su público.

Una charla espontánea con ‘Los Streamers’ reveló lo que muchos querían saber: ¿es cierto que el grupo se separó? “Eso es falso”, aclaró Romeo entre risas. “Nosotros siempre quisimos ir juntos. Solo que ahora algunos se vinieron con el ‘Sexy Boy’ y el ‘Sexy Man’, y la gente empezó a decir que nos estábamos separando. Pero no hay pelea con Cris Beltrán ni con nadie”.

El artista también habló de los desafíos que enfrenta para continuar en la música. “Yo trabajo de transportista, tengo mi taxi. Con eso nomás. Falta presupuesto, pero igual seguimos adelante”, contó con humildad y orgullo.

Y como broche de oro, Romeo detuvo su vehículo, tomó aire y regaló una versión exclusiva de su canción “Sentimiento”, un tema que —según él— nace “desde lo más profundo del corazón”.

“¿Qué es esto que yo siento?

Este sentimiento que viene de adentro…

Es el palpitar de mi corazón…”

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play