Policial

Policía y Fiscalía realizan allanamientos por el crimen contra el juez Wilber Cruz

Se realizaron allanamientos en viviendas vinculadas al asesinato del juez Wilber Cruz, recolectando documentos y otros elementos clave para avanzar en la investigación del crimen.

Ligia Portillo

12/11/2025 9:38

Policía y Fiscalía realizan allanamientos por el crimen del juez Wilber Cruz. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

En el marco de la investigación por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, la Policía y la Fiscalía realizaron allanamientos en varias viviendas vinculadas con el caso. Uno de los inmuebles inspeccionados corresponde a uno de los investigados por el crimen, Remberto López, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde residía en calidad de inquilino.

Según reportes, los efectivos ingresaron al domicilio, precintaron la propiedad y se llevaron diversos elementos que podrían ser clave en la investigación, entre ellos documentos y otros objetos personales. Una de las inquilinas relató: "He visto que se llevaron DVDs, papeles y otros elementos de las tres habitaciones. Todo fue retirado por la policía como parte de la investigación".

Este procedimiento forma parte de una serie de allanamientos que continúan hasta dar con los responsables del asesinato del juez Cruz. Durante varias horas, la Policía y la Fiscalía recorrieron distintos domicilios para recolectar información y evidencias.

El crimen ocurrió cuando sicarios, a bordo de una motocicleta, interceptaron al juez en la Av. D’Orbigni y Diego de Almagro, en Cochabamba. Aprovechando que se detuvo en un cruce, los atacantes le dispararon tres veces. Su hijo, de 18 años, estaba junto a él y presenció el asesinato, intentando asistirlo y gritando desesperadamente por ayuda.

Las investigaciones continúan, y los allanamientos siguen siendo la herramienta clave para identificar y capturar a los autores del homicidio. La policía mantiene un operativo activo para recabar todas las pruebas posibles y esclarecer el caso.

 

