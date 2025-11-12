Incendio de magnitud en el Plan 3.000: fábrica de colchones quedó reducida a cenizas

Un incendio estructural de gran magnitud se registró la noche del martes en una vivienda del barrio Urkupiña, zona del Plan 3.000 (Santa Cruz). El inmueble funcionaba como una pequeña fábrica de colchones y fue completamente consumido por las llamas, dejando cuantiosas pérdidas materiales y al menos una persona evacuada de emergencia.

Vecinos, alarmados al ver el fuego, salieron de sus casas con baldes y mangueras para intentar sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos. Los materiales inflamables del taller —esponjas, madera y telas— provocaron que el fuego se expandiera rápidamente.

“Nos constituimos al lugar para combatir el incendio. Era una fábrica de colchones. El fuego fue controlado, pero se consumieron todos los materiales de elaboración. No hubo daños personales, solo materiales. Utilizamos cerca de 5.000 litros de agua”, informó el capitán Nelio Anzoleaga, del Cuerpo de Bomberos de la Policía.

El propietario del lugar, Don Gregorio, contó con evidente tristeza que perdió el trabajo de toda una vida. “Treinta años de esfuerzo se quemaron en unas horas. Hemos perdido casi todo, calculo unos 100 mil bolivianos. Gracias a los vecinos que ayudaron, porque si no, se hubiera quemado todo el taller”, lamentó.

Las causas del siniestro aún están siendo investigadas. Existen versiones de que el fuego pudo haberse originado por la quema de basura cercana, aunque también se revisan cámaras de seguridad que podrían mostrar movimientos sospechosos antes del incendio.

El fuego afectó tres ambientes de la propiedad, y aunque no se reportaron víctimas humanas, las pérdidas económicas son considerables. Los bomberos permanecieron en el lugar hasta horas de la madrugada realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

