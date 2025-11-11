Cae el presunto segundo implicado en el crimen del juez Wilber Cruz

En las últimas horas, se dio a conocer que Elvis V., sería el segundo implicado en el crimen del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar. La medida se ejecutó en el penal de San Sebastián Varones en Cochabamba, donde durante una requisa de su celda, las autoridades encontraron elementos de convicción que podrían vincularlo directamente con el asesinato.

Autoridades buscan garantizar el correcto desarrollo de la investigación y evitar cualquier intento de entorpecer el proceso judicial.

Los objetos hallados en la celda serán analizados a fondo por los investigadores, pues podrían ser clave para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Este procedimiento refuerza la acción de la justicia en Cochabamba, en su compromiso de asegurar que todos los implicados respondan ante la ley por el asesinato del juez.

