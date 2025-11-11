Cochabamba: Madre e hijo mueren arrastrados por un río en Totora

Una tragedia sacudió ayer al municipio de Totora, donde una madre y su hijo de 5 años perdieron la vida tras ser arrastrados por un río en la localidad de Yungas de Vandiola, en Cochabamba.

Según informó Ramiro López, de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, las fuertes precipitaciones registradas en la zona provocaron la crecida del río. “Se ha registrado precipitaciones en diferentes sectores y uno de ellos es Totora, donde han reportado la desaparición de dos personas por la crecida de un río en Yungas de Vandiola. Se ha encontrado a la madre sin vida y, en la mañana de hoy, al menor de 5 años también sin vida. Lamentamos profundamente este caso”, declaró López.

Los cuerpos fueron hallados por los propios pobladores, la madre fue encontrada durante la noche del lunes, mientras que el niño fue localizado en la madrugada de este martes. “Inicialmente se realizó la búsqueda el día de ayer. Los pobladores junto a los técnicos del municipio encontraron a la madre sin vida y, en la madrugada, hallaron al menor”, explicó el funcionario.

Desde la UGR de la Gobernación se hizo un llamado urgente a la población para extremar precauciones ante la crecida de ríos. “Recomendamos a la población en general no acercarse a los ríos cuando aumentan los niveles de agua y se forman turbulencias, ya que representan un riesgo que puede poner en peligro la vida”, enfatizó López.

La tragedia deja en alerta a las comunidades de Totora y sus alrededores, mientras las autoridades reiteran la importancia de respetar las advertencias ante fenómenos naturales y lluvias intensas.

