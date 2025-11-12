Dos reos son investigados por el violento crimen del juez Wilber Cruz en Cochabamba

Las investigaciones por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, dieron un nuevo giro con la identificación de dos reos como principales sospechosos de haber participado en el crimen que sacudió a Cochabamba.

El primer implicado, Remberto L. que se encuentra en el Penal San Pablo de Quillacollo, fue aprehendido días atrás tras ser identificado como presunto miembro de una organización criminal ligada al narcotráfico y secuestros. Las indagaciones apuntan a que este grupo delictivo habría ordenado la ejecución del juez.

Este martes, las autoridades ampliaron las pesquisas dentro del penal de San Sebastián Varones, donde fue aprehendido un segundo interno, identificado como Elvis V. C.. Los investigadores hallaron elementos de convicción en su celda que lo relacionarían directamente con el asesinato.

Una comisión integrada por fiscales y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ingresó al penal para tomar declaraciones a tres privados de libertad, logrando la aprehensión de Villarroel por su presunta participación en el hecho.

Como parte del operativo, la Fiscalía y la Felcc ejecutaron allanamientos simultáneos en la vivienda del juez, ubicada en la zona sur de Cochabamba, y en otros tres inmuebles relacionados con los implicados, en busca de pruebas que ayuden a esclarecer el caso.

El asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia ocurrió la noche del viernes 7 de noviembre, en inmediaciones de la avenida D’Orbigny y Diego de Almagro, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon en tres ocasiones, mientras se encontraba acompañado de su hijo.

Mira la programación en Red Uno Play