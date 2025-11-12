“Me siento indignada”: roban la bicicleta de la atleta de triatlón Alejandra Sahonero

Un lamentable hecho afecta a la atleta cochabambina Alejandra Sahonero, representante boliviana que se prepara para competir en el Campeonato Sudamericano de Triatlón en Perú, el próximo 21 de noviembre. La deportista denunció públicamente el robo de su bicicleta de entrenamiento, ocurrido en los predios deportivos de la Gobernación de Cochabamba.

“Yo me encuentro indignada, y ya no es solo por mí, sino por todos los deportistas que van a entrenar a este lugar. Todos merecemos seguridad”, expresó Alejandra en entrevista con el QNMP.

El hecho sucedió la mañana del martes, alrededor de las 6:00 a 7:15, cuando la atleta se encontraba en su rutina de entrenamiento en la piscina del complejo. “Salí y me encontré con la sorpresa de que mi bicicleta no estaba. Nadie vio nada, no hay cámaras de seguridad, no hay guardias, y a esa hora todo está cerrado”, relató.

Sahonero señaló que, pese a presentar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), no existen registros ni testigos que ayuden a identificar al responsable. Además, denunció la indiferencia de las autoridades del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE).

“Ni siquiera el encargado, el señor Giovanni Cosío, se presentó después del robo. Cuando la Policía fue a preguntar, dijo que ‘no pasa nada’, pero eso no es cierto. Me enteré que ya se robaron muchas bicicletas y hasta motos. Nadie hace nada”, lamentó la atleta.

La situación no solo afecta emocionalmente a Sahonero, sino que pone en riesgo su preparación deportiva, a pocos días de representar a Bolivia en una competencia internacional. Por ello, el llamado de la deportista y de los medios que difundieron su caso fue a la solidaridad de la población y a la acción inmediata de las autoridades.

“Yo solo pido que se haga algo real, que aseguren estos espacios. Nadie merece pasar por esto, ni los deportistas de alto rendimiento ni las personas que solo hacen deporte por salud”, concluyó Alejandra.

Quienes deseen colaborar con Alejandra Sahonero para que pueda continuar su entrenamiento pueden comunicarse al número 772-31927, dispuesto por los medios que acompañan su campaña.

Mira la programación en Red Uno Play