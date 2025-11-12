¡Por adelantar! Motociclista chocó y murió por maniobra imprudente en plena carretera

Un fatal accidente en la vía Panamericana, a la altura del sector El Cairo, en el departamento del Cauca (Colombia), dejó una persona sin vida y otra gravemente herida.

Según testigos, el siniestro ocurrió cuando un motociclista intentó adelantar a un vehículo en plena carretera, sin percatarse de que se aproximaba una curva. En cuestión de segundos, la maniobra terminó en tragedia: el conductor invadió el carril contrario y chocó de frente contra otra motocicleta que circulaba en sentido opuesto.

El impacto fue tan fuerte que ambos conductores salieron despedidos. Uno de ellos perdió la vida de manera instantánea, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano.

Toda la secuencia del accidente quedó registrada en video por una conductora que, desde su vehículo, grababa la peligrosa e imprudente maniobra. Las imágenes, difundidas en redes sociales, han generado indignación y un llamado urgente a la prudencia en las vías del país.

Autoridades de tránsito reiteraron la importancia de respetar las normas de adelantamiento y los límites de velocidad, recordando que una mala decisión puede costar la vida.

Imágenes sensibles:

