Un múltiple accidente ocurrió pasado medio día de este viernes 3 de octubre, en la calle 25 de Mayo, pleno centro de Cochabamba, dejando a una mujer herida tras una serie de colisiones en cadena.

Según los primeros reportes, todo comenzó cuando una camioneta que se encontraba estacionando dio marcha atrás y golpeó una motocicleta que estaba parqueada en el lugar. La escena atrajo la atención de una mujer, quien se acercó a observar lo sucedido.

[Imágenes Fuertes] Abuelita es atropellada en múltiple accidente en la calle 25 de Mayo. Foto: Red Uno

En un giro inesperado del vehículo blanco, el conductor de la motocicleta —que llevaba una acompañante— perdió el control, arrollando a la mujer que estaba observando el incidente. Testigos describen la situación como un accidente múltiple que dejó a varios implicados sorprendidos por la violencia del choque.

Un dato que llamó la atención de los testigos es que el conductor del vehículo blanco se bajó tras el accidente, pero no para auxiliar a la víctima, una adulta mayor, sino para revisar los daños que había sufrido su automóvil. Esta actitud generó indignación entre quienes presenciaron el incidente.

Las autoridades de tránsito y los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y controlar la situación. Se investiga la secuencia exacta de los hechos y la responsabilidad de los conductores involucrados. Al momento se desconoce el estado de salud de quienes estaban en la motocicleta y de la adulta mayor.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play