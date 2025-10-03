TEMAS DE HOY:
Comunidad

Granizadas y nevadas golpean a Raqaypampa y Cocapata en Cochabamba

Las intensas granizadas y nevadas dejaron cultivos destruidos y muerte de animales en al menos cuatro comunidades de Raqaypampa y Cocapata. 

Ligia Portillo

03/10/2025 13:41

Granizadas y nevadas golpean a Raqaypampa y Cocapata en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Al menos cuatro comunidades resultaron afectadas por intensas granizadas y nevadas en los municipios de Raqaypampa y Cocapata, donde los fenómenos climáticos dejaron daños en cultivos y provocaron la muerte de animales.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación y Defensa Civil continúan evaluando los daños, aunque las nevadas mantienen incomunicadas a varias zonas, lo que retrasa la llegada de informes oficiales.

“En una primera instancia son dos comunidades que allí han recibido fuertes castigos de la granizada”, informó Samuel Pereira, responsable de Defensa Civil.

En Raqaypampa, los cultivos más golpeados fueron los de papa, mientras que en Cocapata las comunidades de Lagunillas y Cajas Calientes reportaron pérdida de ganado camélido.

“Ahora también vuelven a reportar afectación en ganado. No se tiene acceso aún a todas las comunidades. Técnicos municipales están realizando la evaluación”, explicó Ramiro López, de la UGR.

Las autoridades reiteraron que están a la espera de los reportes oficiales para canalizar ayuda y asistencia inmediata a las familias damnificadas.

 

