Horror en México: Dominicano es obligado a cavar su tumba antes de ser asesinado (Video)

Daniel Cabreja, un ciudadano dominicano oriundo de la provincia Monte Plata, fue brutalmente asesinado en México después de permanecer secuestrado durante dos meses.

Según familiares, los captores exigían una suma de 100 mil dólares por su liberación, pero la familia no logró reunir el dinero.

En un acto escalofriante, Cabreja fue obligado a cavar su propia tumba antes de recibir un disparo que le quitó la vida. La noticia ha causado conmoción entre la comunidad dominicana y en la localidad donde residía, que exige justicia y el esclarecimiento de este crimen atroz.

Las autoridades mexicanas investigan el caso, tratando de dar con los responsables de este secuestro y asesinato que refleja la violencia extrema a la que son sometidas algunas víctimas de este país.

Imágenes sensibles:

