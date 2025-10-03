TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Horror en México: Dominicano es obligado a cavar su tumba antes de ser asesinado (Video)

La víctima había sido secuestrada durante dos meses, las imágenes fueron compartidas en las últimas horas.

Ligia Portillo

03/10/2025 11:45

Horror en México: Dominicano es obligado a cavar su tumba antes de ser asesinado (Video). Foto: Imagen referencial Pixabay/ Captura de pantalla
México

Escuchar esta nota

Daniel Cabreja, un ciudadano dominicano oriundo de la provincia Monte Plata, fue brutalmente asesinado en México después de permanecer secuestrado durante dos meses.

Según familiares, los captores exigían una suma de 100 mil dólares por su liberación, pero la familia no logró reunir el dinero.

En un acto escalofriante, Cabreja fue obligado a cavar su propia tumba antes de recibir un disparo que le quitó la vida. La noticia ha causado conmoción entre la comunidad dominicana y en la localidad donde residía, que exige justicia y el esclarecimiento de este crimen atroz.

Las autoridades mexicanas investigan el caso, tratando de dar con los responsables de este secuestro y asesinato que refleja la violencia extrema a la que son sometidas algunas víctimas de este país.

Imágenes sensibles:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD