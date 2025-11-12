VIDEO: Conductor fue devorado por las aguas de una inundación en Brasil

Un fuerte temporal azotó la ciudad brasileña de Vitória da Conquista, en el estado de Bahía, provocando graves inundaciones y escenas de pánico entre los habitantes.

En medio del caos, un vehículo fue arrastrado por la corriente después del desbordamiento de un canal. Las impactantes imágenes, registradas por vecinos, muestran al conductor intentando desesperadamente escapar por el techo del auto, mientras la fuerza del agua lo envolvía por completo.

Los testigos, entre gritos de angustia e impotencia, vieron cómo el hombre era absorbido por la corriente, desapareciendo bajo el torrente. Sin embargo, horas después, las autoridades confirmaron un desenlace milagroso: el conductor fue rescatado con vida a varios kilómetros del lugar por efectivos de la Policía Militar, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro médico para su atención.

El temporal dejó además calles anegadas, viviendas afectadas y vehículos dañados, mientras las autoridades locales mantienen la alerta por nuevas lluvias intensas en la región.

Imágenes impactantes:

