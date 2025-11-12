Ya es un hecho. Dinamarca, uno de los países más progresistas del mundo en materia laboral y social, aprobó la implementación de la jornada laboral de cuatro días, consolidándose como referente global en políticas que priorizan la salud mental, el tiempo libre y la productividad.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Dinamarca ya contaba con la segunda semana laboral más corta del planeta —con un promedio de 33 horas—, lo que permite que sus ciudadanos dediquen más del 60% de su tiempo a la familia, el ocio y el entretenimiento.

¿En qué país? Aprueban la jornada laboral de cuatro días. Foto: Imagen referencial/Pixabay

Además de esta nueva medida, los trabajadores daneses disfrutan de 25 días de vacaciones anuales y 11 feriados oficiales, lo que refuerza su compromiso con el bienestar social.

Según el Índice Global de Felicidad 2024 de Naciones Unidas y la Universidad de Oxford, Dinamarca es el país más feliz del mundo para las personas mayores de 60 años, un logro que se atribuye a su sólido sistema de bienestar, altos estándares de seguridad, economía estable y un entorno laboral que promueve la vida equilibrada.

Aunque los ciudadanos pagan algunos de los impuestos más altos de Europa, los beneficios son palpables: educación gratuita, atención médica universal y una calidad de vida que hoy vuelve a marcar la pauta mundial.

