Horror en Brasil: dos empresarios balearon a un casero y lo arrojaron con vida a una represa

Dos empresarios fueron detenidos en Recife, Brasil, acusados de asesinar a José Rodrigues de Souza, un casero de 47 años, y arrojar su cuerpo a una represa.

Según la investigación policial, el crimen ocurrió en agosto y los peritos confirmaron que la víctima aún estaba viva cuando fue atada de pies y manos, sujetada por el cuello a una piedra y arrojada al agua.

La Policía reconstruyó que la disputa comenzó cuando uno de los empresarios acusó a José Rodrigues de haber robado un arma, aunque no existen pruebas de tal hecho. Durante la discusión, la víctima recibió un disparo en la pierna, fue inmovilizada junto a un cómplice y finalmente arrojada a la represa.

Un tercer sospechoso fue detenido y liberado tras declarar ante las autoridades, mientras que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El caso se produce en un contexto de alta violencia en Brasil, que en 2024 registró 44.127 homicidios, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

