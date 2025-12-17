Una madre que dejaba a sus hijos en la escuela Whiteford Elementary en Sylvania, Ohio, Estados Unidos, sufrió un violento ataque por parte de un perro suelto procedente de una vivienda cercana.

Según testigos, el animal la derribó al suelo y se aferró a su pie y tobillo durante más de un minuto, negándose a soltarla, incluso cuando la propietaria del perro intentó intervenir. La mujer resultó con heridas graves y fue trasladada al hospital.

El ataque ocurrió frente a su pequeño hijo, quien solo pudo observar perplejo cómo el perro agredía a su madre.

En un video que circula del incidente, se puede ver cómo, al percatarse del animal, la mujer toma a su hijo en brazos e intenta refugiarse en el establecimiento. Sin embargo, el perro la derriba al suelo y comienza a morderle el tobillo.

Tras varios segundos de forcejeo, la dueña del can finalmente logra apartarlo de la víctima, aunque con gran dificultad.

