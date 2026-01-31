Alianza Lima comenzó la Liga Peruana con una victoria importante fuera de casa tras vencer por 2-1 a Sport Huancayo, en un partido correspondiente a la jornada inaugural del campeonato. El conjunto íntimo mostró carácter y eficacia para quedarse con los tres puntos en una plaza siempre complicada.

Uno de los puntos altos del encuentro fue el desempeño del arquero boliviano Guillermo Viscarra, quien arrancó como titular y respondió con seguridad cada vez que fue exigido. El guardameta tuvo varias intervenciones decisivas que sostuvieron la ventaja de su equipo, especialmente en los momentos de mayor presión del conjunto local.

La actuación de Viscarra le dio tranquilidad a la última línea de Alianza Lima y fue clave para cerrar el partido a favor del elenco dirigido por el comando técnico blanquiazul, que apunta a ser protagonista desde el inicio del torneo.

Con este resultado, Alianza Lima arranca la temporada con confianza, mientras que el arquero boliviano celebra un debut auspicioso como titular en la Liga Peruana.

Mira la programación en Red Uno Play