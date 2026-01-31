TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Gran triunfo de Alianza Lima con Viscarra de titular en el arranque de la Liga Peruana

El equipo blanquiazul se impuso 2-1 a Sport Huancayo como visitante, con una sólida actuación del arquero boliviano Guillermo Viscarra en la primera fecha del torneo. 

Martin Suarez Vargas

31/01/2026 17:47

Guillermo Viscarra en un entrenamiento de Alianza Lima. Foto: redes sociales.
Perú.

Escuchar esta nota

Alianza Lima comenzó la Liga Peruana con una victoria importante fuera de casa tras vencer por 2-1 a Sport Huancayo, en un partido correspondiente a la jornada inaugural del campeonato. El conjunto íntimo mostró carácter y eficacia para quedarse con los tres puntos en una plaza siempre complicada.

Uno de los puntos altos del encuentro fue el desempeño del arquero boliviano Guillermo Viscarra, quien arrancó como titular y respondió con seguridad cada vez que fue exigido. El guardameta tuvo varias intervenciones decisivas que sostuvieron la ventaja de su equipo, especialmente en los momentos de mayor presión del conjunto local.

La actuación de Viscarra le dio tranquilidad a la última línea de Alianza Lima y fue clave para cerrar el partido a favor del elenco dirigido por el comando técnico blanquiazul, que apunta a ser protagonista desde el inicio del torneo.

Con este resultado, Alianza Lima arranca la temporada con confianza, mientras que el arquero boliviano celebra un debut auspicioso como titular en la Liga Peruana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD