Sin celulares desde el primer día: así arranca la gestión escolar 2026

Este lunes inicia oficialmente la gestión escolar 2026 en el departamento de La Paz, con la participación de más de 750 mil estudiantes en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.

El director departamental de Educación, Basilio Pérez, confirmó que se garantizará el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases y anunció una de las medidas más importantes desde el primer día: la prohibición del uso de celulares tanto para estudiantes como para profesores dentro del aula.

“La tecnología no debe convertirse en un instrumento de distracción durante el desarrollo de las clases”, explicó Pérez, al señalar que los dispositivos móviles no deben ser utilizados como herramientas dentro del aula, salvo disposiciones específicas.

En cuanto a la infraestructura educativa, la autoridad recordó que los gobiernos municipales son responsables del mantenimiento y refacción de las unidades educativas. En la ciudad de La Paz, aseguró que más del 85% de los establecimientos están en condiciones adecuadas para iniciar clases. Sin embargo, en algunas provincias, como Larecaja, varias unidades fueron afectadas por riadas, por lo que aún se realizan trabajos de refacción.

Respecto al uso del uniforme escolar, Pérez aclaró que no será obligatorio y que su aplicación quedará a consenso de cada unidad educativa. Asimismo, recordó que no se puede obligar a los padres de familia a comprar materiales o textos exclusivos, y que cualquier irregularidad puede ser denunciada al número 77207183, habilitado para seguimiento de reclamos.

