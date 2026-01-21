TEMAS DE HOY:
Educación

Educación advierte nuevas reglas para el inscripciones en 2027

El Ministerio de Educación permite, de manera excepcional, la inscripción de niños menores de la edad oficial, considerando reclamos de padres por la comunicación tardía de la norma.

Silvia Sanchez

21/01/2026 15:33

El Viceministerio de Educación Regular informó a la ciudadanía que, excepcionalmente, se habilita la inscripción de estudiantes para el año lectivo 2026 en niveles Inicial y Primaria, a pesar de los cambios establecidos en la Resolución Ministerial 0001/2026.

Detalles de la inscripción excepcional

  • Primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria: niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026.

  • Segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria: niños que cumplan 5 años hasta el 30 de junio de 2026.

  • Primer año de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: niños que cumplan 6 años hasta el 30 de junio de 2026.

El Ministerio recordó que los padres que inscriban a sus hijos por debajo de la edad oficial asumirán las responsabilidades de una escolarización prematura y deberán firmar un compromiso con la unidad educativa correspondiente.

Normativa y proyecciones

El artículo 15 de la RM 0001/2026 se fundamenta en evidencia científica y experiencia docente, destacando que adelantar la escolaridad puede afectar el desarrollo neurológico y socioemocional del niño.

Para la gestión 2027, se aplicará la edad oficial según el Artículo 26, numeral II de la RM 0001/2026, estableciendo que los niños deben cumplir 4 años hasta el 31 de diciembre de 2026 para ingresar al primer año de Educación Inicial.

El Ministerio anunció que emitirá la norma respectiva para consolidar esta disposición excepcional y garantizar claridad en las inscripciones.

Foto: Ministerio de Educación

