El Ministerio de Educación permite, de manera excepcional, la inscripción de niños menores de la edad oficial, considerando reclamos de padres por la comunicación tardía de la norma.
21/01/2026 15:33
El Viceministerio de Educación Regular informó a la ciudadanía que, excepcionalmente, se habilita la inscripción de estudiantes para el año lectivo 2026 en niveles Inicial y Primaria, a pesar de los cambios establecidos en la Resolución Ministerial 0001/2026.
Detalles de la inscripción excepcional
Primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria: niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026.
Segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria: niños que cumplan 5 años hasta el 30 de junio de 2026.
Primer año de Educación Primaria Comunitaria Vocacional: niños que cumplan 6 años hasta el 30 de junio de 2026.
El Ministerio recordó que los padres que inscriban a sus hijos por debajo de la edad oficial asumirán las responsabilidades de una escolarización prematura y deberán firmar un compromiso con la unidad educativa correspondiente.
Normativa y proyecciones
El artículo 15 de la RM 0001/2026 se fundamenta en evidencia científica y experiencia docente, destacando que adelantar la escolaridad puede afectar el desarrollo neurológico y socioemocional del niño.
Para la gestión 2027, se aplicará la edad oficial según el Artículo 26, numeral II de la RM 0001/2026, estableciendo que los niños deben cumplir 4 años hasta el 31 de diciembre de 2026 para ingresar al primer año de Educación Inicial.
El Ministerio anunció que emitirá la norma respectiva para consolidar esta disposición excepcional y garantizar claridad en las inscripciones.
