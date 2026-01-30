Sin celulares y con lápiz en mano: las nuevas reglas escolares que inician el lunes

A dos días del inicio de la gestión escolar 2026, el Ministerio de Educación establece nuevas normas: los celulares quedan fuera del aula y las tareas deberán realizarse a mano, promoviendo la autoría y la disciplina en los estudiantes.
Las clases de la gestión escolar 2026 en Bolivia comienzan este lunes 2 de febrero con nuevas disposiciones que buscan fortalecer el aprendizaje y evitar el plagio. Entre las medidas más destacadas está la prohibición del uso de celulares en el aula y la exigencia de que las tareas sean manuscritas.
El dirigente del magisterio de La Paz, Felipe Loza, explicó que muchos estudiantes suelen “copiar y pegar” información de internet, lo que dificulta evaluar sus capacidades reales. Por ello, los docentes exigirán trabajos hechos a mano, utilizando bolígrafo, para garantizar la autoría de cada alumno.
La Resolución Ministerial 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación, establece que el uso de computadoras y presentaciones en pantallas sigue permitido, asegurando que la tecnología se use de manera controlada y educativa.
Con estas normas, las autoridades educativas esperan que los estudiantes desarrollen mayor disciplina, creatividad y autonomía, combinando la enseñanza tradicional con el uso responsable de la tecnología.
