Sin celulares y con lápiz en mano: las nuevas reglas escolares que inician el lunes

Las clases de la gestión escolar 2026 en Bolivia comienzan este lunes 2 de febrero con nuevas disposiciones que buscan fortalecer el aprendizaje y evitar el plagio. Entre las medidas más destacadas está la prohibición del uso de celulares en el aula y la exigencia de que las tareas sean manuscritas.

El dirigente del magisterio de La Paz, Felipe Loza, explicó que muchos estudiantes suelen “copiar y pegar” información de internet, lo que dificulta evaluar sus capacidades reales. Por ello, los docentes exigirán trabajos hechos a mano, utilizando bolígrafo, para garantizar la autoría de cada alumno.

La Resolución Ministerial 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación, establece que el uso de computadoras y presentaciones en pantallas sigue permitido, asegurando que la tecnología se use de manera controlada y educativa.

Con estas normas, las autoridades educativas esperan que los estudiantes desarrollen mayor disciplina, creatividad y autonomía, combinando la enseñanza tradicional con el uso responsable de la tecnología.

